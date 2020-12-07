В зв'язку випадками шахрайства за картками українських банків, нагадуємо, що співробітники служби безпеки Банку, співробітники Контакт Центру Банку, співробітники Національного Банку України, Служби Безпеки України ніколи не дзвонять клієнтам і не просять назвати персональні дані клієнта, коди з SMS-повідомлень та інше.
Нагадуємо, щоб убезпечити себе від шахраїв, необхідно завжди тримати в таємниці наступні дані: коди з SMS і PUSH-повідомлень; PIN-код картки; контрольні питання; дані картки, зокрема повний номер картки, термін дії і тризначний код.
Не можна також розкривати персональні дані: місце і рік народження, дані паспорта.
Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру. Контактні номери Банку розміщені на сторінці сайту.
greenozon написав:Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру.
Таке враження, що частина бази клієнтів стала доступною шахраям. Сьогодні мені дзвонив, начебто, "співробітник служби безпеки" (код оператора 068) і просив назвати пін-код картки.
А які персональні дані він знав про Вас?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.