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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:18

Шановні Клієнти!

РАДАБАНК турбується про безпеку Ваших коштів.

В зв'язку випадками шахрайства за картками українських банків, нагадуємо, що співробітники служби безпеки Банку, співробітники Контакт Центру Банку, співробітники Національного Банку України, Служби Безпеки України ніколи не дзвонять клієнтам і не просять назвати персональні дані клієнта, коди з SMS-повідомлень та інше.

Нагадуємо, щоб убезпечити себе від шахраїв, необхідно завжди тримати в таємниці наступні дані: коди з SMS і PUSH-повідомлень; PIN-код картки; контрольні питання; дані картки, зокрема повний номер картки, термін дії і тризначний код.

Не можна також розкривати персональні дані: місце і рік народження, дані паспорта.

Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру. Контактні номери Банку розміщені на сторінці сайту.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:53

  greenozon написав:Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру.

Таке враження, що частина бази клієнтів стала доступною шахраям.
Сьогодні мені дзвонив, начебто, "співробітник служби безпеки" (код оператора 068) і просив назвати пін-код картки.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:57

  Igneus написав:
  greenozon написав:Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру.

Таке враження, що частина бази клієнтів стала доступною шахраям.
Сьогодні мені дзвонив, начебто, "співробітник служби безпеки" (код оператора 068) і просив назвати пін-код картки.


такая же *** была и в прихвате. Знакомые поменяли карту и им сразу звонили спрашивали про карту.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:32

  Igneus написав:
  greenozon написав:Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру.

Таке враження, що частина бази клієнтів стала доступною шахраям.
Сьогодні мені дзвонив, начебто, "співробітник служби безпеки" (код оператора 068) і просив назвати пін-код картки.

А які персональні дані він знав про Вас?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  greenozon написав:Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру.

Таке враження, що частина бази клієнтів стала доступною шахраям.
Сьогодні мені дзвонив, начебто, "співробітник служби безпеки" (код оператора 068) і просив назвати пін-код картки.

А які персональні дані він знав про Вас?

Номер мобільного телефону, ім'я і по-батькові, наявність банківських карток.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:24

  proftpd66 написав:
  Igneus написав:
  greenozon написав:Якщо Вам телефонує така особа - потрібно завершити розмову та перетелефонувати в Банк або своєму менеджеру.

Таке враження, що частина бази клієнтів стала доступною шахраям.
Сьогодні мені дзвонив, начебто, "співробітник служби безпеки" (код оператора 068) і просив назвати пін-код картки.


такая же *** была и в прихвате. Знакомые поменяли карту и им сразу звонили спрашивали про карту.


в прихвате это вроде входит в услугу (с)
но тут, судя по всему, ИБ самописный, может что-то и сломалось
cohan
 
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  #<1 ... 30313233
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