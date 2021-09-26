Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:11
корчое разбирабюсь, может за смски взули, ибо по правилам
1 – Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця, якщо протягом останніх 180-ти днів по рахунку
були відсутні будь-які операції, крім виплати відсотків, нарахованих на залишок коштів на рахунку, списання комісії за ведення
неактивного рахунку, списання Банком коштів з метою погашення заборгованості за іншими розрахунками Клієнта та Банку. Крім
рахунку, на який накладено арешт згідно діючого законодавства та рахунку, що внесено до діючого депозитного договору як
«рахунок для виплати %/вкладу». У разі, якщо залишок на неактивному рахунку менше ніж розмір комісії, комісія за його
обслуговування стягується у розмірі залишку на рахунку.
ничего такого у меня нет, ну или вернее оснований для взутия нет