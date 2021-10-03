cohan написав:депозитчикам осторожно, есть болезнь неактивных счетов и пилюля "на счету ноль" не действует - просят оплатить
Это только по гривне? Потому как у меня уже пару лет долларовые карты без движения. Никто никогда ничего не просил
пока да, гривну просят, как и в Сбере - на счету минуса не видно, только смс и звонки я обменом - движением денег последний раз в конце апреля, но как-то мутно все равно... вроде у всех приличных полгода минимум а не квартал... пока еще рассматриваю сбой изза переоткрытия карты, посмотрим
корчое разбирабюсь, может за смски взули, ибо по правилам
1 – Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця, якщо протягом останніх 180-ти днів по рахунку були відсутні будь-які операції, крім виплати відсотків, нарахованих на залишок коштів на рахунку, списання комісії за ведення неактивного рахунку, списання Банком коштів з метою погашення заборгованості за іншими розрахунками Клієнта та Банку. Крім рахунку, на який накладено арешт згідно діючого законодавства та рахунку, що внесено до діючого депозитного договору як «рахунок для виплати %/вкладу». У разі, якщо залишок на неактивному рахунку менше ніж розмір комісії, комісія за його обслуговування стягується у розмірі залишку на рахунку.
ничего такого у меня нет, ну или вернее оснований для взутия нет
В ІБ побачив річні депо на рік без поповнення, виплата в кінці 11,25%. На рік без поповнення, виплата щомісячно - 11%. Останній схожий з депо в Комсі під 11% на рік, правда в комси є поповнення 3 місяці.
Шановні депозитники цього банку, а хтось перевіряв з вас правильність виплат відсотків по депо? У виписці брудні правильно нараховують, але чисті потрапляють на картку не за мінусом 19,5%, а чомусь вираховують десь 22,5%
1finanсier написав:Шановні депозитники цього банку, а хтось перевіряв з вас правильність виплат відсотків по депо? У виписці брудні правильно нараховують, але чисті потрапляють на картку не за мінусом 19,5%, а чомусь вираховують десь 22,5%
вообще не проверял, но нет ли там подвоха при зачислении на карту именно?