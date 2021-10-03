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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:23

  Flamingo написав:
  cohan написав:депозитчикам осторожно, есть болезнь неактивных счетов и пилюля "на счету ноль" не действует - просят оплатить

Это только по гривне? Потому как у меня уже пару лет долларовые карты без движения. Никто никогда ничего не просил


пока да, гривну просят, как и в Сбере - на счету минуса не видно, только смс и звонки
я обменом - движением денег последний раз в конце апреля, но как-то мутно все равно... вроде у всех приличных полгода минимум а не квартал...
пока еще рассматриваю сбой изза переоткрытия карты, посмотрим
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:11

Re: Радабанк

корчое разбирабюсь, может за смски взули, ибо по правилам

1 – Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця, якщо протягом останніх 180-ти днів по рахунку
були відсутні будь-які операції, крім виплати відсотків, нарахованих на залишок коштів на рахунку, списання комісії за ведення
неактивного рахунку, списання Банком коштів з метою погашення заборгованості за іншими розрахунками Клієнта та Банку. Крім
рахунку, на який накладено арешт згідно діючого законодавства та рахунку, що внесено до діючого депозитного договору як
«рахунок для виплати %/вкладу». У разі, якщо залишок на неактивному рахунку менше ніж розмір комісії, комісія за його
обслуговування стягується у розмірі залишку на рахунку.

ничего такого у меня нет, ну или вернее оснований для взутия нет
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:45

  cohan написав:депозитчикам осторожно, есть болезнь неактивных счетов и пилюля "на счету ноль" не действует - просят оплатить

в день написания поста "Радабанк" взял кредит рефинансирования у Нацбанка на 110 миллионов
Источник: https://biz.censor.net/n3290605
Просто деньги нужны
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:22

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:депозитчикам осторожно, есть болезнь неактивных счетов и пилюля "на счету ноль" не действует - просят оплатить

в день написания поста "Радабанк" взял кредит рефинансирования у Нацбанка на 110 миллионов
Источник: https://biz.censor.net/n3290605
Просто деньги нужны

В ІБ побачив річні депо на рік без поповнення, виплата в кінці 11,25%.
На рік без поповнення, виплата щомісячно - 11%.
Останній схожий з депо в Комсі під 11% на рік, правда в комси є поповнення 3 місяці.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:22

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:депозитчикам осторожно, есть болезнь неактивных счетов и пилюля "на счету ноль" не действует - просят оплатить

в день написания поста "Радабанк" взял кредит рефинансирования у Нацбанка на 110 миллионов
Источник: https://biz.censor.net/n3290605
Просто деньги нужны


ой вей
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:44

Re: Радабанк

Шановні депозитники цього банку, а хтось перевіряв з вас правильність виплат відсотків по депо? У виписці брудні правильно нараховують, але чисті потрапляють на картку не за мінусом 19,5%, а чомусь вираховують десь 22,5%
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:12

  1finanсier написав:Шановні депозитники цього банку, а хтось перевіряв з вас правильність виплат відсотків по депо? У виписці брудні правильно нараховують, але чисті потрапляють на картку не за мінусом 19,5%, а чомусь вираховують десь 22,5%


вообще не проверял, но нет ли там подвоха при зачислении на карту именно?
cohan
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  #<1 ... 33343536
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