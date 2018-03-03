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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

страхових компаніях (гарне і погане) / UNIQA (Кредо-Классик) UNIQA (Кредо-Классик) + Додати

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на тему Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.

#<1 ... 31323334 ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. UNIQA (Кредо-Классик) 3.2 5 102 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 23 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 11 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 17 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 20% 20 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 31 Всього голосів : 102 Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31 Не отримав відшкодування від компанії "Уника" з 15.05.18, як заніс документи на відшкодування після ДТП. Дивлячись на позитивні відгуки компанії "Уника" не розумію, чому в мене все до навпаки? Чи то я попав не туди, чи то так званий експерт попався лінивий і незацікавлений у вирішенні питання? Чи можливо у експерта мала заробітня плата і вона чекає ,щоб я її взятку дав, для зрушення з місця справи?

Пів року не можна вирішити питання, при чому так як я перший раз потрапляю в ДТП і всіх нюансів не знаю, куди йти і що робити, але допомогти ніхто з Уники не зацікавлений. Потрібно оббивати пороги, ледь не щодня, дзвонити, що б нагадати про свою справу.

Три місяці назад, а саме 20.08.18.підписав документ на виплату, місяць назад узгодили суму виплати, і тут кінці кінців мені кажуть, що потрібно документ, який підтверджує дійсність мого доручення, це абсурд! Тобто за 5 місяців їм не потрібно було ніякого документу , а в кінці кінців їм ще й потрібно не існуючий документ.

В мене таке враження склалось за цих пів року , що ті позитивні відгуки всього навсього фейк.

ЛЮДИ НЕЙДІТЬ В ЦЮ ШАРАШКІНУ КАНТОРУ, БУДЕТЕ МАТИ ТІЛЬКИ ПРОБЛЕМИ І ГОЛОВНИЙ БІЛЬ. ЛЮДИ ЩО ТАМ ПРАЦЮЮТЬ ЗНАЮТЬ ЯК ТІЛЬКИ БРАТИ ГРОШІ, А НЕ ВИПЛАЧУВАТИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ! 28.11.2018 yarikpavlenko1990

Повідомлень: 1 З нами з: 28.11.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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andrewpb79 Суб 03 бер, 2018 21:33