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UNIQA (Кредо-Классик)

UNIQA (Кредо-Классик)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

UNIQA (Кредо-Классик) 3.2 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
31
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31

Не отримав відшкодування від компанії "Уника" з 15.05.18, як заніс документи на відшкодування після ДТП. Дивлячись на позитивні відгуки компанії "Уника" не розумію, чому в мене все до навпаки? Чи то я попав не туди, чи то так званий експерт попався лінивий і незацікавлений у вирішенні питання? Чи можливо у експерта мала заробітня плата і вона чекає ,щоб я її взятку дав, для зрушення з місця справи?
Пів року не можна вирішити питання, при чому так як я перший раз потрапляю в ДТП і всіх нюансів не знаю, куди йти і що робити, але допомогти ніхто з Уники не зацікавлений. Потрібно оббивати пороги, ледь не щодня, дзвонити, що б нагадати про свою справу.
Три місяці назад, а саме 20.08.18.підписав документ на виплату, місяць назад узгодили суму виплати, і тут кінці кінців мені кажуть, що потрібно документ, який підтверджує дійсність мого доручення, це абсурд! Тобто за 5 місяців їм не потрібно було ніякого документу , а в кінці кінців їм ще й потрібно не існуючий документ.
В мене таке враження склалось за цих пів року , що ті позитивні відгуки всього навсього фейк.
ЛЮДИ НЕЙДІТЬ В ЦЮ ШАРАШКІНУ КАНТОРУ, БУДЕТЕ МАТИ ТІЛЬКИ ПРОБЛЕМИ І ГОЛОВНИЙ БІЛЬ. ЛЮДИ ЩО ТАМ ПРАЦЮЮТЬ ЗНАЮТЬ ЯК ТІЛЬКИ БРАТИ ГРОШІ, А НЕ ВИПЛАЧУВАТИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ! 28.11.2018
yarikpavlenko1990
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