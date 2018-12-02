UNIQA (Кредо-Классик)

Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31

Не отримав відшкодування від компанії "Уника" з 15.05.18, як заніс документи на відшкодування після ДТП. Дивлячись на позитивні відгуки компанії "Уника" не розумію, чому в мене все до навпаки? Чи то я попав не туди, чи то так званий експерт попався лінивий і незацікавлений у вирішенні питання? Чи можливо у експерта мала заробітня плата і вона чекає ,щоб я її взятку дав, для зрушення з місця справи?

Пів року не можна вирішити питання, при чому так як я перший раз потрапляю в ДТП і всіх нюансів не знаю, куди йти і що робити, але допомогти ніхто з Уники не зацікавлений. Потрібно оббивати пороги, ледь не щодня, дзвонити, що б нагадати про свою справу.

Три місяці назад, а саме 20.08.18.підписав документ на виплату, місяць назад узгодили суму виплати, і тут кінці кінців мені кажуть, що потрібно документ, який підтверджує дійсність мого доручення, це абсурд! Тобто за 5 місяців їм не потрібно було ніякого документу , а в кінці кінців їм ще й потрібно не існуючий документ.

В мене таке враження склалось за цих пів року , що ті позитивні відгуки всього навсього фейк.

ЛЮДИ НЕЙДІТЬ В ЦЮ ШАРАШКІНУ КАНТОРУ, БУДЕТЕ МАТИ ТІЛЬКИ ПРОБЛЕМИ І ГОЛОВНИЙ БІЛЬ. ЛЮДИ ЩО ТАМ ПРАЦЮЮТЬ ЗНАЮТЬ ЯК ТІЛЬКИ БРАТИ ГРОШІ, А НЕ ВИПЛАЧУВАТИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ! 28.11.2018