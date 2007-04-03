|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лис, 2025 09:00
vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6761
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:51
vitaxa2006 написав:
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Ржал минут 15
И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм
Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2183
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1028 раз.
-
-
Профіль
-
-
17
8
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:56
osafly написав:
Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)
jabba написав:
не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.
Пропоную з ним поспілкуватися, та ще трохи посміятися, бо пан же той впертий...
-
won
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 16:38
won написав: osafly написав:
Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)
jabba написав:
не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.
Пропоную з ним поспілкуватися, та ще трохи посміятися, бо пан же той впертий...
Ну кто слушал - те почти Х2 сделали по металлам за меньше чем 2 года. А вы можете смеяться дальше. Опять же к слову о бисере и перед кем его метать не стоит.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5037
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 06:44
а хто в 12му зайшов в того і Х3 по золоту. якщо 15 років говорити одне і те ж то рано чи пізно прогноз збудеться.
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 09:34
kotyk222 написав:
а хто в 12му зайшов в того і Х3 по золоту. якщо 15 років говорити одне і те ж то рано чи пізно прогноз збудеться.
Ну если одно и то же то конечно. Но весь цимес, который тут не поймут люди незнакомые с профильной веткой - в том шо как раз я с 12 года и очень много лет на профильной ветке был самым принципиальным противником шо золота шо серебра. До прошлого года. Так что пример про остановившиеся аналоговые часы, которые все равно 2 раза в сутки показывают точное время - не уместен.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5037
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 15:15
jabba написав: kotyk222 написав:
а хто в 12му зайшов в того і Х3 по золоту. якщо 15 років говорити одне і те ж то рано чи пізно прогноз збудеться.
Ну если одно и то же то конечно. Но весь цимес, который тут не поймут люди незнакомые с профильной веткой - в том шо как раз я с 12 года и очень много лет на профильной ветке был самым принципиальным противником шо золота шо серебра. До прошлого года. Так что пример про остановившиеся аналоговые часы, которые все равно 2 раза в сутки показывают точное время - не уместен.
тоді перепрошую, можливо з кимось переплутав
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|119991
|261330413
|
|
|7978
|23565549
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|132984
|
|