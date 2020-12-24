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Обслуговування в українських
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UNIQA

UNIQA
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

UNIQA 3.6 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
19
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
59
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:12

Уніка

Хочу всіх застерегти від взаємодії з цією компанією(шарашкіною конторою) Після ДТП сказали під’їхати підписати акт узгодження на відшкодування страхової виплати та акт зобов’язання на продаж рештків авто через аукціон. Сказали виплата буде на протязі тижня.!!! Авто приїхали та забрали з якоїсь компанії(приватний підприємець) Довірився((( сказали що компанія UNIQA має добру репутацію. Тепер звонять зі страхової виплачувати не хочуть. Хотя Акт погодження на руках!!!, акт зобов’язання!!! теж. Одні емоції. НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Консультуйтеся з адвокатом!!! Будемо судитися(((
alexandryk
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:07

alexandryk
чим завершилась ваша "уніка"-льна історія?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 07:25

безкоштовний страховий поліс компанії UNIQA

До 30.12.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до 30.06.2021 року;
2. безкоштовний страховий поліс компанії UNIQA (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).

Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням:
https://www.aval.ua/premium/order/362


Детальні умови:
https://www.aval.ua/news/podaruyte-sobi-ta-svom-druzyam-6-misyaciv-premialnogo-servisu-vid-raifu-1256


* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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