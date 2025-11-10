RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3036303730383039>
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 00:54

Работа еCVT Тойота.
https://youtu.be/r_CCkuDIvuU?si=gdt92l8hhO7FEnjH
Bolt
 
Повідомлень: 3708
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:50-річних іпотечних кредитів

Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.
Просто платить арендную плату как-то гуманнее.
M-Audio
 
Повідомлень: 3493
З нами з: 23.03.11
Подякував: 643 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 07:32

Шикарна теорія.
На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.
Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.

Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.
Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»
Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),

Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.
Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,
Взяв в позбувся. Реально.

Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.
Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.

Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити
не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.
В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 08:48

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Існує знаменита приказка:
"Кохання приходить та втікає, а їсти хочеться щодня..."

В умовах життя наших людей в Канаді це прислів"я приймає інший вигляд (цитата від автора):
"Можна чекати знижок на робочі черевики, але ноги мерзнуть вже зараз".
Тому пішов хлопець в магазин Mark's та купив за 300 С$ найкращі черевики для роботи в сніг, мороз, заметіль. Dakota.
Працює на будові на відкритому повітрі. Платять 21 С$ за годину.
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:айкращі черевики для роботи в сніг,


Чисто цікаво а що там на роботі не дають одяг? чи тільки українцям не дають?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 397
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Шикарна теорія.
На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.
Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.

Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.
Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»
Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),

А хіба у Вас нема знайомих які купили хрущик в Києві за 200 000€ в 2008 році, і не змогли його виплачувати і продали за 45 000€? Думаю в кожного є такі знайомі. Так ще це не теорія.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10289
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:16

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:айкращі черевики для роботи в сніг,

Чисто цікаво а що там на роботі не дають одяг? чи тільки українцям не дають?

Цікаво, що НЕ ДАЮТЬ. Все треба купувати. За свої гроші.
Він саме на цій роботі і в цій фірмі працював з 03.01.2023 по 03.01.2024 - звільнився (хотів на спокійну роботу), то розпродував все на світі з того, що купував - для роботи - а там було багато чого: і черевики, і ремені безпеки, і маски і таке інше.
Все вдало розпродав.
Тепер відновився на цій самій роботі вже купує вибірково. Але все - ЗА СВОЇ.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:23

  BIGor написав:А хіба у Вас нема знайомих які купили хрущик в Києві за 200 000€ в 2008 році, і не змогли його виплачувати і продали за 45 000€? Думаю в кожного є такі знайомі. Так ще це не теорія.

ОДИН такий знайомий є.
Там цікава історія. Вона правда відбулася не в США, а в Україні. Бо є різниця.
Десь 20 років тому, коли роздавали кредити направо і наліво в доларах - той ФОП набрався дармового майна, як курка блох: нова автівка собі та жінці, і головне - шикарна квартира в новобудові в центрі обласного міста.
Все закінчилося майже таргічно: приблизно 15 років реально жорстоко ховався і всі 15 років його жорстко виловлювали колектори та мабуть найняті бандюки.
Виловили здається тільки в 2023 році - все все все відібрали - зробили реально голим - зараз мешкає десь в далекому селі.

Але погодьтеся, цей варіант не є "страшилкою" для громадян США з населенням в 340 000 000 людей, які мешкають в 100 000 000 приватних будинках.
Та беруть кредити в доларах США, заробляючи долари США та виплачуючи в доларах США.

Якщо буде можливість - зроблю запит приятелям в штаті Iowa - після того, як мешкали років 5 в орендованому, взяли нарешті собі приватний будинок в іпотеку.
Самому цікаво, які там цифри виходять.
Можливо ще цікавіше буде: наш українець планує взяти нерухомість Каліфорнії. Там ціни ого-го.
Теж буде цікаво.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:43

До попереднього тексту додаток.
Влітку 2023 року я гуляв з нашими українцями по курортному населеному пункту на північ від Сан Францисько.
Цікаве місто: зараз це майже порт для тисяч приватних яхт.
А в роки Другої свіітовоії віни тут буле верфі, на яких робили військові кораблі - та всі на фронт. там є стенд - вказані якісь карколомні цифорир скільки тих катерів був зроблено.
А зараз богемний курорт.
Так ось там показували мені будинок саме ось цей - від довго продавався, але потім його взяла собі в іпотеку родина пенсіонерів - за 4 500 000 доларів.
https://maps.app.goo.gl/PFKgE8kw3P2A9suJ8
Подивіться на браму гаража на 2 авто: вдень брама відкривалася і люди, якій йшли мимо бачили пані у поважному віці, яка прямо в гаражі малювала картини за технологоією Айвазоаського (той малював море, не дивлячись на море - в закритому приміщенні).
Кожен, хто йшов мимо, міг купити 1-2 3 картини.
А пані могла виплачувати іпотеку...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 11:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Стан медицини в Європі та США: скільки це коштує
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5212
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3036303730383039>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.