Додано: Пон 10 лис, 2025 07:32

Шикарна теорія.

На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.

Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.



Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.

Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»

Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),



Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.

Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,

Взяв в позбувся. Реально.



Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.

Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.



Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити

не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.

В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.