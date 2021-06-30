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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 22 чер, 2020 19:12
Уніка
Хочу всіх застерегти від взаємодії з цією компанією(шарашкіною конторою) Після ДТП сказали під’їхати підписати акт узгодження на відшкодування страхової виплати та акт зобов’язання на продаж рештків авто через аукціон. Сказали виплата буде на протязі тижня.!!! Авто приїхали та забрали з якоїсь компанії(приватний підприємець) Довірився((( сказали що компанія UNIQA має добру репутацію. Тепер звонять зі страхової виплачувати не хочуть. Хотя Акт погодження на руках!!!, акт зобов’язання!!! теж. Одні емоції. НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Консультуйтеся з адвокатом!!! Будемо судитися(((
Додано: П'ят 25 гру, 2020 07:25
безкоштовний страховий поліс компанії UNIQA
До 30.12.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до 30.06.2021 року;
2. безкоштовний страховий поліс компанії UNIQA (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).
Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням:
Детальні умови:
* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:21
Оформляли страховку в поездку в Турцию себе и ребенку. Сын нырял, простудил ухо. Связались со страховой без проблем, лечение оплатили.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:43
Re: UNIQA
У моєї компанії тут оформлена страховка співробітників. Реально відчувається різниця між австрійською страховою і нашими.
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:10
Re: UNIQA
Хороші умови страхування. У моєї компанії тут оформлена страховка для співробітників. нам все подобається.
Додано: Вів 17 сер, 2021 07:52
Re: UNIQA
Оформила автоцивілку в уніці за порадою подруги, з нульовою франшизою. Потрапила у мілке дтп, виплату зробили за 20 днів, дуже швидко.
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