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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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UNIQA

UNIQA
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

UNIQA 3.8 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
20
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
44
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
43%
77
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:50

Re: UNIQA

Кто-то уже заказывал страховку дома в Унике? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Зоряна
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:17

Re: UNIQA

Уника сотрудничает с лучшими врачами. Ассистанс нашел мне замечательного гастроэнтеролога, готовы были ему даже из своего кармана доплатить, на ноги поставил. Но страховая все покрыла. Было очень приятно иметь дело с такой компанией.
Leviafan
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:58

Re: UNIQA

Оформляла страховку в Европу через сайт, оплачивала тоже дистанционно. Договор пришел на почту очень быстро, а менеджеры помогли разобраться с нюансами по телефону. Пока что довольна работой уники.
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Повідомлень: 116
З нами з: 08.02.18
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  #<1 ... 33343536
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