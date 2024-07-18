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Обслуговування в українських
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UNIQA

UNIQA
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

UNIQA 4 5 233
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
116
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:25

Я могу оформить автогражданку в Кривом Рогу дистанционно?
ZeFir
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.10.21
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:53

Re: UNIQA

Поки що задоволений роботою страхової компанії. Нещодавно оформив поліс на сайті за 20 хвилин. Але поки що не стикався зі страховими випадками.
oMightyHD
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:52

Рекомендація

foks Що я Вам можу сказати, навідь і не думай зв'язуватись з цією СК, особливо в частині КАСКО. Ти постарієш, посивієш, задовбешся дзвонити їм на номер підтримки, але результат буде нульовий. 15.06.2024 року мав місце мій страховий випадок, станом на 18.07.2024 жодної відповіді та коментарів. Від договору буде сенс, лише в якості туалетного паперу.
skifiooss
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Повідомлень: 1
З нами з: 18.07.24
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  #<1 ... 34353637
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