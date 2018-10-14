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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:43
Shram
как по мне...тут даже не очень важен порядок цифр...в ситуации когда наши "добрые" соседи орали, что Украины больше нет!
...а она оказывается не только есть...а еще и растет... а в относительных цифрах еще побыстей агрессора...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 08:52
Pupsik написав:Shram
как по мне...тут даже не очень важен порядок цифр...в ситуации когда наши "добрые" соседи орали, что Украины больше нет!
...а она оказывается не только есть...а еще и растет... а в относительных цифрах еще побыстей агрессора...
Только такого роста недостаточно.
Чрезвычайно недостаточно.
Недостаточно ни для опережения России, ни для приближения к Европе, даже к её беднейшим членам.
По сути это восстановительный отскок после падения, который должен бы быть в 2015-16 годах, и должен был быть гораздо мощнее. Чего не случилось, из-за профуканных возможностей и популистских решений нашей власти.
Посмотрите какие прогнозы нам рисовали МВФ и прочие международные организации ранее, и какие у нас есть на самом деле.
Мы буксуем на месте, пока Европа, да и весь мир уходят вперед.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 15 жов, 2018 08:57
Shram написав:
Только такого роста недостаточно.
Чрезвычайно недостаточно.
Недостаточно ни для опережения России, ни для приближения к Европе, даже к её беднейшим членам.
По сути это восстановительный отскок после падения, который должен бы быть в 2015-16 годах, и должен был быть гораздо мощнее. Чего не случилось, из-за профуканных возможностей и популистских решений нашей власти.
Посмотрите какие прогнозы нам рисовали МВФ и прочие международные организации ранее, и какие у нас есть на самом деле.
Мы буксуем на месте, пока Европа, да и весь мир уходят вперед.
рынок земли, цена на газ, приватизация убыточных госпредприятий...нужно время...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 09:31
Shram написав:
Этим хоть давай время, хоть не давай - один фиг ничего не делают, только громкие речи и мечты про гиперлупы, инвесторов и шелковые пути.
А кто может изменить ситуацию в Украине к лучшему?! Мужчина с косой или женщина с косой?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 10:30
Shram написав:
Нужны новые люди, не Юля, не Сеня, не Петя, не Беня не прочие из этой тусовки (а это всё одна тусовка).
новые люди, старые люди...каждая власть имеет желание порулить подольше...а вот эти решения по земле, газу итд.итп...это махание шашкой...которое может спровоцировать майдан... - вещать с "Ростова" желающих нет
...потому мы обречены на мелкие шажки...в нужном направлении...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:07
Pupsik написав: Волгарь написав: Pupsik написав:Международный валютный фонд прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%. Об этом говорится в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает Укринформ.
По результатам исследования, уровень реального ВВП Украины, который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году Международный валютный фонд прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%.
Простите, но какова логическая связь Вашего поста с темой обсуждения?
Этот пост - порция сдержанного оптимизма! Имеет место агрессия соседа с необузданными имперскими амбициями,а мы растем!
А,вот оно что... Простите, кем и чем сдержанного?
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