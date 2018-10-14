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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:51

Я считаю, местные волгари должны были порадовать нас этой новостью!
https://lenta.ru/news/2018/10/14/c100500/

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 11 октября заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700.

Он заговорил о политических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.

И пассаж как раз в их стиле:
«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — заключил Жириновский.


А как умеют бить "русские системы ПВО" мы наблюдали совсем недавно в Украине и Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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