Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 11 октября заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700.
Он заговорил о политических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.
И пассаж как раз в их стиле:
«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — заключил Жириновский.
А как умеют бить "русские системы ПВО" мы наблюдали совсем недавно в Украине и Сирии.