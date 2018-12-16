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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:03

  V2 написав:
  warlamp написав:Избегайте опасной моли, которой является национализм.


Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". ;)
А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на..
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:34

  Перес де Куэльяр написав:
  V2 написав:
  warlamp написав:Избегайте опасной моли, которой является национализм.


Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". ;)
А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на..

1. Патриот не обязательно должен быть националистом. Атошники чаще говорят по-русски.
2. Есть националисты, которых уважаю за убеждения,такие как был Левко Лукьяненко, а есть нацюки, такие как ты.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:45

warlamp,
Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:00

Игорь Ильяш , журналист (Беларусь):

Путин поставил ребром вопрос о поглощении Беларуси
Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду...

https://lb.ua/world/2018/12/17/415102_soglashaytes_ubiraytes_putin.html
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:20

  Перес де Куэльяр написав:warlamp,
Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”.
В мае 1926 года в Париже на углу бульвара Сен-Мишель и ул. Расина , средь бела дня , был застрелен С. Петлюра. Убийца бросил пистолет и стал ждать полицию. 26 октября 1927 года парижский суд присяжных полностью оправдал убийцу Петлюры - С. Шварцбунда.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:17

  avax написав:Игорь Ильяш , журналист (Беларусь):

Путин поставил ребром вопрос о поглощении Беларуси
Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду...

https://lb.ua/world/2018/12/17/415102_soglashaytes_ubiraytes_putin.html

Источник не внушающий доверия, но в принципе 2-ое (отказ от субсидирования), т.е. поставки 24 млн. т нефти по внутрироссийским ценам и газа по 140 долларов за 1000 м3, беспошлинный ввоз белорусских продуктов, среди которых значительный процент санкционки, очень желателен.
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