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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 129130131132 Додано: Нед 16 гру, 2018 22:03 V2 написав: warlamp написав: Избегайте опасной моли, которой является национализм. Избегайте опасной моли, которой является национализм.



Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.



Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на.. А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на.. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2021 З нами з: 06.01.17 Подякував: 728 раз. Подякували: 738 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 22:34 Перес де Куэльяр написав: V2 написав: warlamp написав: Избегайте опасной моли, которой является национализм. Избегайте опасной моли, которой является национализм.



Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". Можна тільки додати - "і особливо рашизм як крайня форма націоналізму". А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.



Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на.. А він думає, що його спокій "красавчікі ряжениє" на передку обороняють, а не українські воїни патріоти-націоналісти. От за таких ватоголових вошей і негарзди в країні.Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України! Тому браття, якщо вам розповідають і присипляють умиротворчими ватними балачками, начебто про один народ і братерсво москальське - брехня і зрада. Слава Україні! Все буде добре і все буде Україна! Путін ХЛО, а всі москалі йдуть на..

1. Патриот не обязательно должен быть националистом. Атошники чаще говорят по-русски.

2. Есть националисты, которых уважаю за убеждения,такие как был Левко Лукьяненко, а есть нацюки, такие как ты. 1. Патриот не обязательно должен быть националистом. Атошники чаще говорят по-русски.2. Есть националисты, которых уважаю за убеждения,такие как был Левко Лукьяненко, а есть нацюки, такие как ты. warlamp

Повідомлень: 807 З нами з: 13.03.15 Подякував: 133 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 23:45 warlamp,

Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2021 З нами з: 06.01.17 Подякував: 728 раз. Подякували: 738 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 гру, 2018 13:00



Путин поставил ребром вопрос о поглощении Беларуси

Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду...



https://lb.ua/world/2018/12/17/415102_soglashaytes_ubiraytes_putin.html Игорь Ильяш , журналист (Беларусь):Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду... avax Повідомлень: 1215 З нами з: 16.09.09 Подякував: 16 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 гру, 2018 13:20 Перес де Куэльяр написав: warlamp,

Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”. Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди”. В мае 1926 года в Париже на углу бульвара Сен-Мишель и ул. Расина , средь бела дня , был застрелен С. Петлюра. Убийца бросил пистолет и стал ждать полицию. 26 октября 1927 года парижский суд присяжных полностью оправдал убийцу Петлюры - С. Шварцбунда. В мае 1926 года в Париже на углу бульвара Сен-Мишель и ул. Расина , средь бела дня , был застрелен С. Петлюра. Убийца бросил пистолет и стал ждать полицию. 26 октября 1927 года парижский суд присяжных полностью оправдал убийцу Петлюры - С. Шварцбунда. ceba Повідомлень: 3056 З нами з: 12.03.16 Подякував: 83 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 гру, 2018 14:17 avax написав: Игорь Ильяш , журналист (Беларусь):



Путин поставил ребром вопрос о поглощении Беларуси

Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду...



https://lb.ua/world/2018/12/17/415102_soglashaytes_ubiraytes_putin.html Игорь Ильяш , журналист (Беларусь):Кремль выставил открытый ультиматум Александру Лукашенко: либо тотальная интеграция, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. Однако стремительной эскалации напряжения в отношениях Москвы и Минска ожидать не следует. Владимир Путин готовит для Беларуси, судя по всему, не блицкриг, а длительную осаду...

Источник не внушающий доверия, но в принципе 2-ое (отказ от субсидирования), т.е. поставки 24 млн. т нефти по внутрироссийским ценам и газа по 140 долларов за 1000 м3, беспошлинный ввоз белорусских продуктов, среди которых значительный процент санкционки, очень желателен. Источник не внушающий доверия, но в принципе 2-ое (отказ от субсидирования), т.е. поставки 24 млн. т нефти по внутрироссийским ценам и газа по 140 долларов за 1000 м3, беспошлинный ввоз белорусских продуктов, среди которых значительный процент санкционки, очень желателен. Волгарь Повідомлень: 5842 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 587 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 129130131132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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