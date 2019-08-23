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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 244245246247 Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:53 ceba написав: Почему свидомые украинцы так переживают за ГАЗ,а не за Dеutsche Bank ,который увольняет 18 тыс. своих сотрудников. Почему свидомые украинцы так переживают за ГАЗ,а не за Dеutsche Bank ,который увольняет 18 тыс. своих сотрудников.



У волгарей перманентная проблема с иностранными языками? Не могут перевести слово Dеutsche? У волгарей перманентная проблема с иностранными языками? Не могут перевести слово Dеutsche? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4763 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 03:35 Волгарь

О "Казани"



"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".



В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть "надежда на то, что она будет сдана в этом году".

https://tass.ru/armiya-i-opk/6441111



Сомневаюсь что оно вообще поплывёт или всплывёт

Проект подлодки разрабатывался во времена ссср и для мощностей ссср

Современной России это не осилить

Волгарь написав: Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР

«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.

Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.



То есть в РФ одна в строю ещё одна никак собрать на получается и ещё четыре планируется.

Давайте сравним с количеством подлодок в сша

У них аналогичного класса Seawolf (годы разработок и тех характеристики)только быстрее под водой три штуки имеется плюс новых подлодок класса Virginia которые превосходят (тише быстрее с лучшими сонарями которые к тому же можно апгрейдить новыми прошивками софта) все имеющиеся российские подлодки уже в строю 15 из запланированных 48

Плюс к этой армаде ещё планируется ультра новых 12 подлодок класса Columbia которые на два поколения превосходят российско-советские разработки.

https://nationalinterest.org/blog/buzz/ ... -war-36057



Если б ваш президент не был ху....м и меньше пи...ли бабла то может и что бы могли противопоставить штатам. О "Казани""Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть "надежда на то, что она будет сдана в этом году".Сомневаюсь что оно вообще поплывёт или всплывётПроект подлодки разрабатывался во времена ссср и для мощностей сссрСовременной России это не осилитьТо есть в РФ одна в строю ещё одна никак собрать на получается и ещё четыре планируется.Давайте сравним с количеством подлодок в сшаУ них аналогичного класса Seawolf (годы разработок и тех характеристики)только быстрее под водой три штуки имеется плюс новых подлодок класса Virginia которые превосходят (тише быстрее с лучшими сонарями которые к тому же можно апгрейдить новыми прошивками софта) все имеющиеся российские подлодки уже в строю 15 из запланированных 48Плюс к этой армаде ещё планируется ультра новых 12 подлодок класса Columbia которые на два поколения превосходят российско-советские разработки.Если б ваш президент не был ху....м и меньше пи...ли бабла то может и что бы могли противопоставить штатам. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8233 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 06:51 Ukrainian Выступая апологетом США ты должен знать,что военный бюджет США в 11 раз больше военного бюджета РФ. Больше чем Россия в мире на оборону тратят такие страны как Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Не смотря на это армия РФ считается №2 в мире,способной по многим позициям конкурировать на равных с армией США. Сами США признают РФ военной сверхдержавой. А глава Пентагона недавно заявил,что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет продлен, в него придется включить все новое оружие России. Но ты прекрасно знаешь,что у РФ нет никакого нового оружия и все это путинмультфильм. ceba Повідомлень: 3336 З нами з: 12.03.16 Подякував: 84 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 08:20 "Радио Свобода" про путинский мини Чернобыль в Белом море (фото,видео)

https://www.svoboda.org/a/30123361.html avax Повідомлень: 1369 З нами з: 16.09.09 Подякував: 41 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 244245246247 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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