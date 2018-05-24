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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.5 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:59

Інкогніто Одназначно не отдавать. Типа я каждый год прошу, прошу, прошу. И вот дядя Мороз мне и подарил :D
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 05:01

Re: Кристал Банк

Дядя Дима написав:Інкогніто Одназначно не отдавать. Типа я каждый год прошу, прошу, прошу. И вот дядя Мороз мне и подарил :D
Так они дядю Мороза позвали - он сказал, что не дарил - пришлось отдать.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:50

  Інкогніто написав:
Дядя Дима написав:Інкогніто Одназначно не отдавать. Типа я каждый год прошу, прошу, прошу. И вот дядя Мороз мне и подарил :D
Так они дядю Мороза позвали - он сказал, что не дарил - пришлось отдать.
Эх жаль! а идея то хорошая была. :D
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:00

Re: Кристал Банк

Спасибо что сделали интернет банкинг, все устраивает, кроме того что с мобильного очень сложно что-то сделать. Тут напрашивается вопрос планируете ли делать приложение для мобильных телефонов? :lol: :?:
svitanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:17

господа, что скажите об этом банке - смотрю открылся возле меня недалеко ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:41

IMPRINTER
Так это бывшая банка криворожской быкоты
Вспоминая как они заставляли ехать в Кривбасс народ со всей страны, чтобы получить пайку от фонда по Терре, то как-то стрёмно
Да и ни хрена вкусного там нет, ни кредиток, ни депо
Можно обсуждать хоть что-то после выпуска ими кредиток с кешбеком 20% на всё :D
Кисляк банк одним словом :|
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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