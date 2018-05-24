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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 19:59
Інкогніто Одназначно не отдавать. Типа я каждый год прошу, прошу, прошу. И вот дядя Мороз мне и подарил
Додано: Суб 27 січ, 2018 05:01
Re: Кристал Банк
Так они дядю Мороза позвали - он сказал, что не дарил - пришлось отдать.
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:50
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:00
Re: Кристал Банк
Спасибо что сделали интернет банкинг, все устраивает, кроме того что с мобильного очень сложно что-то сделать. Тут напрашивается вопрос планируете ли делать приложение для мобильных телефонов?
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:17
господа, что скажите об этом банке - смотрю открылся возле меня недалеко ...
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Додано: Чет 24 тра, 2018 23:41
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Так это бывшая банка криворожской быкоты
Вспоминая как они заставляли ехать в Кривбасс народ со всей страны, чтобы получить пайку от фонда по Терре, то как-то стрёмно
Да и ни хрена вкусного там нет, ни кредиток, ни депо
Можно обсуждать хоть что-то после выпуска ими кредиток с кешбеком 20% на всё
Кисляк банк одним словом
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:34
deneg net
а деньги с изи нашару заходят?
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