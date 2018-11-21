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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:18

IMPRINTER не знаю, как в Кривом Рогу, но киевляне довольны, правда
Marica
 
Повідомлень: 107
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:22

  Marica написав:IMPRINTER не знаю, как в Кривом Рогу, но киевляне довольны, правда

Чим задоволені?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26392
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:16

  IMPRINTER написав:господа, что скажите об этом банке - смотрю открылся возле меня недалеко ...

То, что поживиться в нем нечем, Вы видите и без меня :)
Если нужны классические банковские услуги, достаточно приятно и недорого.
Свойственное для небольших банков доброжелательное и внимательное отношение. Как-то все по-домашнему. Ни малейших попыток навязать лишние услуги. Что мне нужно, то и получил.
Главное достоинство - работники, когда чего-то не знают, ничего не придумывают, а выясняют по телефону у тех, кто знает.
Сибарит
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Повідомлень: 3369
З нами з: 02.09.15
Подякував: 768 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:28

  Сибарит написав:
  IMPRINTER написав:господа, что скажите об этом банке - смотрю открылся возле меня недалеко ...

То, что поживиться в нем нечем, Вы видите и без меня :)
Если нужны классические банковские услуги, достаточно приятно и недорого.
Свойственное для небольших банков доброжелательное и внимательное отношение. Как-то все по-домашнему. Ни малейших попыток навязать лишние услуги. Что мне нужно, то и получил.
Главное достоинство - работники, когда чего-то не знают, ничего не придумывают, а выясняют по телефону у тех, кто знает.

Шобы работал ИБ, нуна подключить СМС-инфо, 10грн/мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:01

Re: Кристал Банк

У меня без смс работает, коды подтверждения при переводах будут в банкинге.
Інкогніто
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