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Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:18
IMPRINTER не знаю, как в Кривом Рогу, но киевляне довольны, правда
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Marica
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:22
Marica написав:IMPRINTER
не знаю, как в Кривом Рогу, но киевляне довольны, правда
Чим задоволені?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:16
IMPRINTER написав:
господа, что скажите об этом банке - смотрю открылся возле меня недалеко ...
То, что поживиться в нем нечем, Вы видите и без меня
Если нужны классические банковские услуги, достаточно приятно и недорого.
Свойственное для небольших банков доброжелательное и внимательное отношение. Как-то все по-домашнему. Ни малейших попыток навязать лишние услуги. Что мне нужно, то и получил.
Главное достоинство - работники, когда чего-то не знают, ничего не придумывают, а выясняют по телефону у тех, кто знает.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:28
Сибарит написав: IMPRINTER написав:
господа, что скажите об этом банке - смотрю открылся возле меня недалеко ...
То, что поживиться в нем нечем, Вы видите и без меня
Если нужны классические банковские услуги, достаточно приятно и недорого.
Свойственное для небольших банков доброжелательное и внимательное отношение. Как-то все по-домашнему. Ни малейших попыток навязать лишние услуги. Что мне нужно, то и получил.
Главное достоинство - работники, когда чего-то не знают, ничего не придумывают, а выясняют по телефону у тех, кто знает.
Шобы работал ИБ, нуна подключить СМС-инфо, 10грн/мес
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:01
У меня без смс работает, коды подтверждения при переводах будут в банкинге.
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Інкогніто
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