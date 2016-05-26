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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 20:24

Re: Кристал Банк

Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.

Це дані з офіційного сайту НБУ.
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 20:44

  Ksenya_911 написав:Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.

Це дані з офіційного сайту НБУ.

Финансовая группа называется банковской, если в нее входит банк.
Если банк из нее выходит, группа перестает быть банковской. О чем и написано у НБУ. Банк может выйти из группы сам, ну или в связи с ликвидацией.
Если сам, это совсем не говорит о том, что у банка проблемы. Так что не стоит тому придавать особого значения.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2019 16:09

Faceless
Всё поняла. Благодарю.
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:50

Скажите, а ИБ для физиков бесплатный? И умеет ли открывать депо?
la9
 
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