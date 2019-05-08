Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.
Це дані з офіційного сайту НБУ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 бер, 2019 20:24
Re: Кристал Банк
Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.
Це дані з офіційного сайту НБУ.
Додано: Сер 13 бер, 2019 20:44
Финансовая группа называется банковской, если в нее входит банк.
Если банк из нее выходит, группа перестает быть банковской. О чем и написано у НБУ. Банк может выйти из группы сам, ну или в связи с ликвидацией.
Если сам, это совсем не говорит о том, что у банка проблемы. Так что не стоит тому придавать особого значения.
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:07
la9 иб биплятный. Открывать умеет (правду сказать я лично не открывал, так как не было нужды такой) но внизу страницы написано "0,5% за онлайн открытие". Кстати для подключения иб даже смс информ ПЛАТНЫЙ не нужен,чтобы там Вам в отделении не рассказывали сказки (решается всё звонком на подогретую и тамошняя дамочка продиктует смс код для регистрации) и всё. Аллес.
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