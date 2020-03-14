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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 20:24

Re: Кристал Банк

Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.

Це дані з офіційного сайту НБУ.
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 20:44

  Ksenya_911 написав:Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.

Це дані з офіційного сайту НБУ.

Финансовая группа называется банковской, если в нее входит банк.
Если банк из нее выходит, группа перестает быть банковской. О чем и написано у НБУ. Банк может выйти из группы сам, ну или в связи с ликвидацией.
Если сам, это совсем не говорит о том, что у банка проблемы. Так что не стоит тому придавать особого значения.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2019 16:09

Faceless
Всё поняла. Благодарю.
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:50

Скажите, а ИБ для физиков бесплатный? И умеет ли открывать депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:07

la9 иб биплятный. Открывать умеет (правду сказать я лично не открывал, так как не было нужды такой) но внизу страницы написано "0,5% за онлайн открытие". Кстати для подключения иб даже смс информ ПЛАТНЫЙ не нужен,чтобы там Вам в отделении не рассказывали сказки (решается всё звонком на подогретую и тамошняя дамочка продиктует смс код для регистрации) и всё. Аллес.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 05:52

Re: Кристал Банк

Привіт від старого знайомого.

Були депозити в Кристалі та картка до них. В грудні все позакривав, здається як раз 13-го.

Сьогодні вирішив глянути чи дійсно все закрито і чи немає хвостів. Рахунок виявився відкритим, на рахунку 13 лютого проведена операція на 5 гривень з описом "несанкціонований овердрафт".
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:19

  vitaliy_berdinskikh написав:Привіт від старого знайомого.

Були депозити в Кристалі та картка до них. В грудні все позакривав, здається як раз 13-го.

Сьогодні вирішив глянути чи дійсно все закрито і чи немає хвостів. Рахунок виявився відкритим, на рахунку 13 лютого проведена операція на 5 гривень з описом "несанкціонований овердрафт".

За СМСки сняли ироды
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:38

Re: Кристал Банк

поки на мінфіні писали статтю що тут гривня аж до 15,5%, ставки спустилися на відсоток
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:42

  ukrprom2014 написав:За СМСки сняли ироды

Да, в поддержке так и обьяснили. Причем консультат в отделении (или как их правильно называть) сама была удивлена, звонила куда-то карточникам, распрашивала что теперь делать.

Заплатил, жду теперь окончательного закрытия в конце месяца.

П.С.
Когда-то давно так оставил незакрытый счет в Универсале, потом спустя три года выяснилось что они ввели абонплату или типа того и набежал должок.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:28

Re: Кристал Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:П.С.
Когда-то давно так оставил незакрытый счет в Универсале, потом спустя три года выяснилось что они ввели абонплату или типа того и набежал должок.

Сейчас НБУ ведет борьбу с этим, достаточно жалобы
Maksi2
 
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