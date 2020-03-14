Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.
Це дані з офіційного сайту НБУ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 бер, 2019 20:24
Re: Кристал Банк
Інформація про банківські групи, визнання яких припинено:
ВТБ , Дельта Банк, МетаБанк, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК), СБЕРБАНК, УКРСОЦБАНК, Форвард , КРИСТАЛБАНК , АЛЬЯНС.
Це дані з офіційного сайту НБУ.
Додано: Сер 13 бер, 2019 20:44
Финансовая группа называется банковской, если в нее входит банк.
Если банк из нее выходит, группа перестает быть банковской. О чем и написано у НБУ. Банк может выйти из группы сам, ну или в связи с ликвидацией.
Если сам, это совсем не говорит о том, что у банка проблемы. Так что не стоит тому придавать особого значения.
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:07
la9 иб биплятный. Открывать умеет (правду сказать я лично не открывал, так как не было нужды такой) но внизу страницы написано "0,5% за онлайн открытие". Кстати для подключения иб даже смс информ ПЛАТНЫЙ не нужен,чтобы там Вам в отделении не рассказывали сказки (решается всё звонком на подогретую и тамошняя дамочка продиктует смс код для регистрации) и всё. Аллес.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 05:52
Re: Кристал Банк
Привіт від старого знайомого.
Були депозити в Кристалі та картка до них. В грудні все позакривав, здається як раз 13-го.
Сьогодні вирішив глянути чи дійсно все закрито і чи немає хвостів. Рахунок виявився відкритим, на рахунку 13 лютого проведена операція на 5 гривень з описом "несанкціонований овердрафт".
Mind the gap.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:19
За СМСки сняли ироды
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:38
Re: Кристал Банк
поки на мінфіні писали статтю що тут гривня аж до 15,5%, ставки спустилися на відсоток
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:42
Да, в поддержке так и обьяснили. Причем консультат в отделении (или как их правильно называть) сама была удивлена, звонила куда-то карточникам, распрашивала что теперь делать.
Заплатил, жду теперь окончательного закрытия в конце месяца.
П.С.
Когда-то давно так оставил незакрытый счет в Универсале, потом спустя три года выяснилось что они ввели абонплату или типа того и набежал должок.
Mind the gap.
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:28
Re: Кристал Банк
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