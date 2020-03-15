Кристал Банк

Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:58
Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:16
На Минфине есть истории о том как вгоняли в минус. Если память не подводит то это был Монобанк, история тянятеся уже пол года. Вроде и другие подобные отзывы были по другим банкам.
Mind the gap.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:19
vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.
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