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Обслуговування в українських
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:58

Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 906
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:16

  ukrprom2014 написав:Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.

На Минфине есть истории о том как вгоняли в минус. Если память не подводит то это был Монобанк, история тянятеся уже пол года. Вроде и другие подобные отзывы были по другим банкам.
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 442
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:19

vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 906
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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