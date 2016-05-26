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Обслуговування в українських
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:58

Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:16

  ukrprom2014 написав:Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.

На Минфине есть истории о том как вгоняли в минус. Если память не подводит то это был Монобанк, история тянятеся уже пол года. Вроде и другие подобные отзывы были по другим банкам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:19

vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26

Глянув на депоставки банки.
Виглядає як стовпова.
Під 13,5% можна застовпитись на рік.
Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.
Все залежить від глибини кризи.
Не агітую...лише інформую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:34

  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.

Так овердрафт суть тот же кредит. Не может банк выполнять решение суда в счёт кредитных средств.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 02:22

  Квесторе_поверніться написав:Глянув на депоставки банки.
Виглядає як стовпова.
Під 13,5% можна застовпитись на рік.
Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.
Все залежить від глибини кризи.
Не агітую...лише інформую.

Откуда такая уверенность, что через год валюта будет дешево?
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