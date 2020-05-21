Кристал Банк

Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26

Глянув на депоставки банки.

Виглядає як стовпова.

Під 13,5% можна застовпитись на рік.

Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.

Все залежить від глибини кризи.

Не агітую...лише інформую.