Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:58
Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:16
На Минфине есть истории о том как вгоняли в минус. Если память не подводит то это был Монобанк, история тянятеся уже пол года. Вроде и другие подобные отзывы были по другим банкам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:19
vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26
Глянув на депоставки банки.
Виглядає як стовпова.
Під 13,5% можна застовпитись на рік.
Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.
Все залежить від глибини кризи.
Не агітую...лише інформую.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:34
Так овердрафт суть тот же кредит. Не может банк выполнять решение суда в счёт кредитных средств.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 тра, 2020 02:22
Откуда такая уверенность, что через год валюта будет дешево?
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:32
Ніхто не знає майбутнього...хто прогнозував в 2019 американця по 24?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:15
Re: Кристал Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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