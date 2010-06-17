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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:58

Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:16

  ukrprom2014 написав:Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.

На Минфине есть истории о том как вгоняли в минус. Если память не подводит то это был Монобанк, история тянятеся уже пол года. Вроде и другие подобные отзывы были по другим банкам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:19

vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1827
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26

Глянув на депоставки банки.
Виглядає як стовпова.
Під 13,5% можна застовпитись на рік.
Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.
Все залежить від глибини кризи.
Не агітую...лише інформую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:34

  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.

Так овердрафт суть тот же кредит. Не может банк выполнять решение суда в счёт кредитных средств.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 02:22

  Квесторе_поверніться написав:Глянув на депоставки банки.
Виглядає як стовпова.
Під 13,5% можна застовпитись на рік.
Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.
Все залежить від глибини кризи.
Не агітую...лише інформую.

Откуда такая уверенность, что через год валюта будет дешево?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:32

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Глянув на депоставки банки.
Виглядає як стовпова.
Під 13,5% можна застовпитись на рік.
Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.
Все залежить від глибини кризи.
Не агітую...лише інформую.

Откуда такая уверенность, что через год валюта будет дешево?

Ніхто не знає майбутнього...хто прогнозував в 2019 американця по 24?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34115
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:15

Re: Кристал Банк

  Квесторе_поверніться написав:хто прогнозував в 2019 американця по 24?

Я.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:04

Шарашкина контора

На днях имел неосторожность связаться с этим банком. В итоге - потраченное время и нервы. Накануне визита набрал горячую линию - спросил по тарифам при открытии счета, зачисления крупной суммы и перевода на счёт другой компании в этом же банке. Ответ: открытие счета - 100 грн, если счет в нашем банке - комиссия на юр лицо 0,1% максимум 300грн. Приехал в банк, прошу открыть счёт, ответ: если платёж застройщику то комиссия 1200 грн. Женщина-специалист распечатала тарифы на РКО для физ лиц, где нет противоречий и ограничений по застройщику касательно перечисления по безналу. Указываю на пункт 3, говорю что нет ограничений по моему платежу...ответ: нет, счёт не откроем, идите в кассу и платите без открытия за 1200.
Далее беседа с начальником отделения (кстати ходит по отделению без маски), который оказался ещё твердолобее, с тем же успехом.
По аналогии, вы пришли в магазин купить шапку, вам говорят - есть шапка за 300грн и 'шапка для головы' за 1200, вы хотите просто шапку, а вам в ответ - если на голову, у нас есть спец шапка именно для головы, за 1200, а за 300 ни ни...
Занавес
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