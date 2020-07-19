Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:58
Maksi2
Должок максимум на остаток забытых средств. В минус не вгонят.
У всех так.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:16
На Минфине есть истории о том как вгоняли в минус. Если память не подводит то это был Монобанк, история тянятеся уже пол года. Вроде и другие подобные отзывы были по другим банкам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:19
vitaliy_berdinskikh
Память подводит.
В тех историях еще овердрафт замешан был.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26
Глянув на депоставки банки.
Виглядає як стовпова.
Під 13,5% можна застовпитись на рік.
Валюту продаєм дорого і вперед...через рік валюту відкупляємо дешево...профіт.
Все залежить від глибини кризи.
Не агітую...лише інформую.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:34
Так овердрафт суть тот же кредит. Не может банк выполнять решение суда в счёт кредитных средств.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 тра, 2020 02:22
Откуда такая уверенность, что через год валюта будет дешево?
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:32
Ніхто не знає майбутнього...хто прогнозував в 2019 американця по 24?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:15
Re: Кристал Банк
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:04
Шарашкина контора
На днях имел неосторожность связаться с этим банком. В итоге - потраченное время и нервы. Накануне визита набрал горячую линию - спросил по тарифам при открытии счета, зачисления крупной суммы и перевода на счёт другой компании в этом же банке. Ответ: открытие счета - 100 грн, если счет в нашем банке - комиссия на юр лицо 0,1% максимум 300грн. Приехал в банк, прошу открыть счёт, ответ: если платёж застройщику то комиссия 1200 грн. Женщина-специалист распечатала тарифы на РКО для физ лиц, где нет противоречий и ограничений по застройщику касательно перечисления по безналу. Указываю на пункт 3, говорю что нет ограничений по моему платежу...ответ: нет, счёт не откроем, идите в кассу и платите без открытия за 1200.
Далее беседа с начальником отделения (кстати ходит по отделению без маски), который оказался ещё твердолобее, с тем же успехом.
По аналогии, вы пришли в магазин купить шапку, вам говорят - есть шапка за 300грн и 'шапка для головы' за 1200, вы хотите просто шапку, а вам в ответ - если на голову, у нас есть спец шапка именно для головы, за 1200, а за 300 ни ни...
Занавес
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:16
Докази в студію.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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