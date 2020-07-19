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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:17

  cosmoscube написав:На днях имел неосторожность связаться с этим банком. В итоге - потраченное время и нервы. Накануне визита набрал горячую линию - спросил по тарифам при открытии счета, зачисления крупной суммы и перевода на счёт другой компании в этом же банке. Ответ: открытие счета - 100 грн, если счет в нашем банке - комиссия на юр лицо 0,1% максимум 300грн. Приехал в банк, прошу открыть счёт, ответ: если платёж застройщику то комиссия 1200 грн. Женщина-специалист распечатала тарифы на РКО для физ лиц, где нет противоречий и ограничений по застройщику касательно перечисления по безналу. Указываю на пункт 3, говорю что нет ограничений по моему платежу...ответ: нет, счёт не откроем, идите в кассу и платите без открытия за 1200.
Далее беседа с начальником отделения (кстати ходит по отделению без маски), который оказался ещё твердолобее, с тем же успехом.
По аналогии, вы пришли в магазин купить шапку, вам говорят - есть шапка за 300грн и 'шапка для головы' за 1200, вы хотите просто шапку, а вам в ответ - если на голову, у нас есть спец шапка именно для головы, за 1200, а за 300 ни ни...
Занавес

А якщо в іншому відділенні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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