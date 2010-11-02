Кристал Банк

cosmoscube написав:На днях имел неосторожность связаться с этим банком. В итоге - потраченное время и нервы. Накануне визита набрал горячую линию - спросил по тарифам при открытии счета, зачисления крупной суммы и перевода на счёт другой компании в этом же банке. Ответ: открытие счета - 100 грн, если счет в нашем банке - комиссия на юр лицо 0,1% максимум 300грн. Приехал в банк, прошу открыть счёт, ответ: если платёж застройщику то комиссия 1200 грн. Женщина-специалист распечатала тарифы на РКО для физ лиц, где нет противоречий и ограничений по застройщику касательно перечисления по безналу. Указываю на пункт 3, говорю что нет ограничений по моему платежу...ответ: нет, счёт не откроем, идите в кассу и платите без открытия за 1200. Далее беседа с начальником отделения (кстати ходит по отделению без маски), который оказался ещё твердолобее, с тем же успехом. По аналогии, вы пришли в магазин купить шапку, вам говорят - есть шапка за 300грн и 'шапка для головы' за 1200, вы хотите просто шапку, а вам в ответ - если на голову, у нас есть спец шапка именно для головы, за 1200, а за 300 ни ни... Занавес
А якщо в іншому відділенні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
cosmoscube написав:На днях имел неосторожность связаться с этим банком. В итоге - потраченное время и нервы. Накануне визита набрал горячую линию - спросил по тарифам при открытии счета, зачисления крупной суммы и перевода на счёт другой компании в этом же банке. Ответ: открытие счета - 100 грн, если счет в нашем банке - комиссия на юр лицо 0,1% максимум 300грн. Приехал в банк, прошу открыть счёт, ответ: если платёж застройщику то комиссия 1200 грн. Женщина-специалист распечатала тарифы на РКО для физ лиц, где нет противоречий и ограничений по застройщику касательно перечисления по безналу. Указываю на пункт 3, говорю что нет ограничений по моему платежу...ответ: нет, счёт не откроем, идите в кассу и платите без открытия за 1200. Далее беседа с начальником отделения (кстати ходит по отделению без маски), который оказался ещё твердолобее, с тем же успехом. По аналогии, вы пришли в магазин купить шапку, вам говорят - есть шапка за 300грн и 'шапка для головы' за 1200, вы хотите просто шапку, а вам в ответ - если на голову, у нас есть спец шапка именно для головы, за 1200, а за 300 ни ни... Занавес
А в чем проблема отправить деньги из другого банка без всякой комиссии?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
cosmoscube написав:На днях имел неосторожность связаться с этим банком.
А в чем проблема отправить деньги из другого банка без всякой комиссии?
В сумме. И в сроках (3 дня). Собственно я так и сделал, но за меньшую комиссию. Если Вы реально отправляли более 150 килогривен в сутки без комиссии и Вас не остановил тамошний финмон - я уже хочу там открыть счет