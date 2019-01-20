Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:47
Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:06
давно не проверял,ранее было на Активный вход и выход на депокарту без % и далее через р2р,но дкбо надо изучать свежее
никому не верю
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:16
Re: Кристал Банк
Web-банкинг и приложение с утра лежат, какие-то проблемы с сервером/процессингом. На сайте ни слова об этом.
Ошибка сервера 91117
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