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Обслуговування в українських
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:47

Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:06

  Квесторе_поверніться написав:Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
давно не проверял,ранее было на Активный вход и выход на депокарту без % и далее через р2р,но дкбо надо изучать свежее
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:16

Re: Кристал Банк

Web-банкинг и приложение с утра лежат, какие-то проблемы с сервером/процессингом. На сайте ни слова об этом.
Ошибка сервера 91117
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:06

  Intento написав:Web-банкинг и приложение с утра лежат, какие-то проблемы с сервером/процессингом. На сайте ни слова об этом.
Ошибка сервера 91117

А шо Ви там хотіли робити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34532
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:22

Re: Кристал Банк

Да сущие пустяки - остатки уточнить. Учет и контроль.
ps
кое-как заработала система.
Intento
 
Повідомлень: 72
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