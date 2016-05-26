RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кристал Банк

Кристал Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:47

Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37648
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:06

  Квесторе_поверніться написав:Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
давно не проверял,ранее было на Активный вход и выход на депокарту без % и далее через р2р,но дкбо надо изучать свежее
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12601
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:16

Re: Кристал Банк

Web-банкинг и приложение с утра лежат, какие-то проблемы с сервером/процессингом. На сайте ни слова об этом.
Ошибка сервера 91117
Intento
 
Повідомлень: 160
З нами з: 06.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:06

  Intento написав:Web-банкинг и приложение с утра лежат, какие-то проблемы с сервером/процессингом. На сайте ни слова об этом.
Ошибка сервера 91117

А шо Ви там хотіли робити?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37648
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:22

Re: Кристал Банк

Да сущие пустяки - остатки уточнить. Учет и контроль.
ps
кое-как заработала система.
Intento
 
Повідомлень: 160
З нами з: 06.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:44

  Intento написав:Да сущие пустяки - остатки уточнить. Учет и контроль.
ps
кое-как заработала система.

Интернет-банкинг не работает. Горячая линия тоже. Может, кто-нибудь прокомментирует.
darmet
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:19

Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк
vovareuckij
 
Повідомлень: 202
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Ferlakur, IGNAT, stadtisch і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4884, 4885, 4886
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48853 6269480
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 07:39
velvet
Європейський промисловий банк 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:30
117 29349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 04:15
candidat
Альфа-Банк 1 ... 9576, 9577, 9578
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95775 11756309
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 04:13
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.