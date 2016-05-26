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Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:47
Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 25 лип, 2020 20:06
Квесторе_поверніться написав:
Банка навіть з карти під депо за з банки геть по П2П бере 0,2% коміса.
Ганблять Шеву - грандбанкіра нашого.
давно не проверял,ранее было на Активный вход и выход на депокарту без % и далее через р2р,но дкбо надо изучать свежее
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sens
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:16
Web-банкинг и приложение с утра лежат, какие-то проблемы с сервером/процессингом. На сайте ни слова об этом.
Ошибка сервера 91117
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Intento
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:06
Intento написав:
Web-банкинг и приложение с утра лежат, какие-то проблемы с сервером/процессингом. На сайте ни слова об этом.
Ошибка сервера 91117
А шо Ви там хотіли робити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:22
Да сущие пустяки - остатки уточнить. Учет и контроль.
ps
кое-как заработала система.
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Intento
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:44
Intento написав:
Да сущие пустяки - остатки уточнить. Учет и контроль.
ps
кое-как заработала система.
Интернет-банкинг не работает. Горячая линия тоже. Может, кто-нибудь прокомментирует.
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darmet
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:19
Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк
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vovareuckij
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