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Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:14
darmet написав: vovareuckij написав:
Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк
Вот и мне предстоит такая эпопея.
Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:13
Квесторе_поверніться написав: darmet написав: vovareuckij написав:
Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк
Вот и мне предстоит такая эпопея.
Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?
На мові військових це називається "розвідка боєм".
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darmet
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