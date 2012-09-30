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Как получить наследство: с
какими документами и куда обращат

Как получить наследство: с какими документами и куда обращат
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2016 10:36

Как получить наследство: с какими документами и куда обращат

Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:50

Re: Как получить наследство: с какими документами и куда обр

У нас очень сложная ситуация. интересует будут ли дети мужа от бывшего брака его наследниками на имущество, которое мы в браке с ним купим. Или уже сейчас думать об этом и хитрить с оформлением?
m_onatsko
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:59

  m_onatsko написав:У нас очень сложная ситуация. интересует будут ли дети мужа от бывшего брака его наследниками на имущество, которое мы в браке с ним купим. Или уже сейчас думать об этом и хитрить с оформлением?

Конкретизируйте ,,у нас " или ,,у вас " сложная ситуация :D
Bolt
 
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