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Как получить наследство: с какими документами и куда обращат
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2016 10:36
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
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Пчёлка
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Додано: Нед 13 вер, 2020 11:50
У нас очень сложная ситуация. интересует будут ли дети мужа от бывшего брака его наследниками на имущество, которое мы в браке с ним купим. Или уже сейчас думать об этом и хитрить с оформлением?
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m_onatsko
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:59
m_onatsko написав:
У нас очень сложная ситуация. интересует будут ли дети мужа от бывшего брака его наследниками на имущество, которое мы в браке с ним купим. Или уже сейчас думать об этом и хитрить с оформлением?
Конкретизируйте ,,у нас " или ,,у вас " сложная ситуация
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Bolt
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