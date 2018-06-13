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Банк Центр

Банк Центр
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Банк Центр 3 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
50%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 10:50

Банк Центр

Інформація про банк Центр
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 11:09

Депо

Кто что может сказать про банк? Отдают депо?
Депо в баксах 9,5%! Есть тут те кто обслуживается в банке ? (хотя очень сомневаюсь что есть такие физики)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 12:04

Re: Банк Центр

Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.
vanLavina
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 12:07

  vanLavina написав:Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.


Вы имеете ввиду то что не легализировал структуру собственности?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 20:16

  vanLavina написав:Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.

а хто тут господар? :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 22:01

  Скупердяй написав:
  vanLavina написав:Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.

а хто тут господар? :mrgreen:

У Охрименко спросите - он тут работал
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2016 15:43

  sens написав:
  Скупердяй написав:
  vanLavina написав:Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.

а хто тут господар? :mrgreen:

У Охрименко спросите - он тут работал

Ну я ж бородачем не спілкуюсь :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2016 16:04

Скупердяй, http://finance.liga.net/experts/expert_15/answers.htm :wink:
Make Love not War
di-vision
 
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банк - в ауте, сайт закрыт
Visky
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Visky

скоро банк закроется https://finclub.net/analytics/odesskij- ... sentr.html
vkladchiik
 
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