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Банк Центр
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2016 10:50
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Додано: Пон 16 тра, 2016 11:09
Кто что может сказать про банк? Отдают депо?
Депо в баксах 9,5%! Есть тут те кто обслуживается в банке ? (хотя очень сомневаюсь что есть такие физики)
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Додано: Пон 16 тра, 2016 12:04
Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.
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vanLavina
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Додано: Пон 16 тра, 2016 12:07
vanLavina написав:
Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.
Вы имеете ввиду то что не легализировал структуру собственности?
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Додано: Пон 16 тра, 2016 20:16
vanLavina написав:
Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.
а хто тут господар?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Пон 16 тра, 2016 22:01
Скупердяй написав: vanLavina написав:
Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.
а хто тут господар?
У Охрименко спросите - он тут работал
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 17 тра, 2016 15:43
sens написав: Скупердяй написав: vanLavina написав:
Карманный банк, очень известная площадка. Депо я бы туда не нёс никогда. Тем более банк в списке смертников НБУ.
а хто тут господар?
У Охрименко спросите - он тут работал
Ну я ж бородачем не спілкуюсь
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Вів 17 тра, 2016 16:04
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Додано: Пон 03 лип, 2017 13:16
банк - в ауте, сайт закрыт
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Додано: Чет 14 чер, 2018 00:23
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