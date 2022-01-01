Інформаційна картка банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 тра, 2016 17:09
Банк Авангард
Інформаційна картка банку
Додано: Пон 30 тра, 2016 15:54
Почему никто не обсуждает данный банк?
Или у банка всего один клиент?
http://s5.bloknot.ru/wp-content/uploads/2014/06/seh1.jpg
Додано: Пон 30 тра, 2016 21:16
Re: Банк Авангард
да патамушта, цей банк ОВДПешний шпекуль
Додано: Вів 31 тра, 2016 14:21
один зато який, всі клієнтам клієнт- маман Лєра
Додано: Вів 02 тра, 2023 15:22
18,5%
можливо погана спадщина
Додано: Чет 03 сер, 2023 10:41
20%
Тарифний пакет для приватних клієнтів з вигідними умовами відкриття та обслуговування рахунків з використанням мобільного застосунку ICU Bank.
Додано: Чет 03 сер, 2023 22:48
удалённо клиентом стать можно или непременно в отделение?
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