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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Авангард

Банк Авангард
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Банк Авангард 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2016 17:09

Банк Авангард

Авангард — український банк зареєстрований НБУ в липні 2013. Банк пропонує широкий спектр банківських послуг і продуктів та зосереджує свою основну діяльність на валютному, грошовому ринках, та ринку цінних паперів, ведучи операції як за рахунок власних коштів так і за рахунок коштів клієнтів.

Інформаційна картка банку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 15:54

Почему никто не обсуждает данный банк?

Или у банка всего один клиент?

http://s5.bloknot.ru/wp-content/uploads/2014/06/seh1.jpg
sola
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 21:16

Re: Банк Авангард

да патамушта, цей банк ОВДПешний шпекуль ;)
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2016 14:21

  sola написав:Почему никто не обсуждает данный банк?

Или у банка всего один клиент?

http://s5.bloknot.ru/wp-content/uploads/2014/06/seh1.jpg

один зато який, всі клієнтам клієнт- маман Лєра :mrgreen:
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 15:22

18,5%

  sola написав:Почему никто не обсуждает данный банк?

Или у банка всего один клиент?

http://s5.bloknot.ru/wp-content/uploads/2014/06/seh1.jpg

можливо погана спадщина :roll:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 10:41

20%

https://avgd.ua/products/private-clients/#private-b
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Tary ... LNYY-2.pdf
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Stav ... 7_2023.pdf

Тарифний пакет для приватних клієнтів з вигідними умовами відкриття та обслуговування рахунків з використанням мобільного застосунку ICU Bank.
sens
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Повідомлень: 13993
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Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:48

  sens написав:https://avgd.ua/products/private-clients/#private-b
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Tary ... LNYY-2.pdf
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Stav ... 7_2023.pdf

Тарифний пакет для приватних клієнтів з вигідними умовами відкриття та обслуговування рахунків з використанням мобільного застосунку ICU Bank.


удалённо клиентом стать можно или непременно в отделение?
emeta
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Повідомлень: 2574
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:52

  emeta написав:
  sens написав:https://avgd.ua/products/private-clients/#private-b
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Tary ... LNYY-2.pdf
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Stav ... 7_2023.pdf

Тарифний пакет для приватних клієнтів з вигідними умовами відкриття та обслуговування рахунків з використанням мобільного застосунку ICU Bank.


удалённо клиентом стать можно или непременно в отделение?

Віддалено
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 18:54

  emeta написав:
  sens написав:https://avgd.ua/products/private-clients/#private-b
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Tary ... LNYY-2.pdf
https://avgd.ua/wp-content/uploads/Stav ... 7_2023.pdf

Тарифний пакет для приватних клієнтів з вигідними умовами відкриття та обслуговування рахунків з використанням мобільного застосунку ICU Bank.


удалённо клиентом стать можно или непременно в отделение?
майже все віддалено. Каси у відділенні немає. Банк не працює з готівкою, тільки комісії. Вихід з банки гривнєю на інший банк коштує 40 грн. Доволі дивні тарифи,в УБРР комісії немає як і відділеннь по Україні)
sens
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