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Банк Авангард
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 жов, 2023 13:13
Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?
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Rack
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Додано: Вів 24 жов, 2023 14:06
Rack написав:
Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?
На какую сумму? если 50к, то нужно им письмо писать на разрешение обмена
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BobrDobr
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Додано: Вів 24 жов, 2023 14:13
BobrDobr написав: Rack написав:
Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?
На какую сумму? если 50к, то нужно им письмо писать на разрешение обмена
Ах вот оно что, я где то это упустил ...спс
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Rack
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:05
поділіться хтось досвідом, скільки часу Свіф висить "в обробці", Т+2.
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Maxwe11
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