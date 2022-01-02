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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Авангард

Банк Авангард
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Банк Авангард 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 13:13

Re: Банк Авангард

Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?
Rack
 
Повідомлень: 621
З нами з: 29.01.09
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 14:06

  Rack написав:Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?

На какую сумму? если 50к, то нужно им письмо писать на разрешение обмена
BobrDobr
 
Повідомлень: 18
З нами з: 13.10.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 14:13

  BobrDobr написав:
  Rack написав:Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?

На какую сумму? если 50к, то нужно им письмо писать на разрешение обмена
Ах вот оно что, я где то это упустил ...спс
Rack
 
Повідомлень: 621
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:05

Re: Банк Авангард

поділіться хтось досвідом, скільки часу Свіф висить "в обробці", Т+2.
Maxwe11
 
Повідомлень: 188
З нами з: 04.09.22
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