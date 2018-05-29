АЛЬПАРІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2017 18:28
ПАО "Альпари Банк"14 февраля уволил 1 члена наблюдательного совета и назначил 2 новых членов. Из состава набсовета выведена Лариса Громакова. Новыми членами набсовета банка стали Олег Краснощок и Ярослав Солтис.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:39
Третій президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку (Київ), йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.
Згідно з повідомленням, його було обрано на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня. Раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий. НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року. За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах. Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн) банк посідав 84-те місце серед 84 банків, що діяли в країні.
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greenozon
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:02
greenozon написав:
Третій президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку (Київ), йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.
Згідно з повідомленням, його було обрано на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня.
Раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.
НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.
За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.
Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн) банк посідав 84-те місце серед 84 банків, що діяли в країні.
Капец банке
бульбик
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:16
бульбик написав: greenozon написав:
Третій президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку (Київ), йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.
Згідно з повідомленням, його було обрано на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня.
Раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.
НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.
За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.
Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн) банк посідав 84-те місце серед 84 банків, що діяли в країні.
Капец банке
Банка з зобовязаннями біля 7 млн грн найнадійніша.
http://bankalpari.com/wp-content/upload ... l-2018.pdf
Віктору Андрійовичу за господаркою і непотрібно спостерігати...може послужити весільним генералом.
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