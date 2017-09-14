andrijk777 написав:
90% українців морально не готові визнати поразку. Але і воювати також не готові.
А поразка(не капітуляція!) фактично неминуча.
*між іншим вірмени якось доволі легко вийшли з цієї проблеми - просто здали територію.
Але українці НЕ ТАКІ. Треба воювати до кінця.
багато хто хоче бути як наш шаманчик брехливий псевдопатріот - щоб воювали інші!
а самі лишень вишиванку натягнути на пузо, пи.діти язиком та штурмувати найближчий рєстік або супермаркет за бухлом ))
вирішується це тупо ізі: в дії організувати типу референдум з елементарним питанням:
я ЗА продовження війни ТА зобов'язуюсь прибути до найближчого тцк завтра о 8.00...
голосувати можуть всі від 18 рочків: і пісьокіти, і воєнпєнси, і списані та виключені інваліди, і жіночки, і діди, "всє всє всє"...
хто не має дії або мало мобільний - є бусики тцк з доставкою анкет і добровольців ))
коли стане ясно який у нас реальний (а не балаболістичний) моб ресурс - тоді можна буде приймати якісь там рішення.