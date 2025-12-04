|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 жов, 2025 08:17
emeta написав:
Пластик по кредитке изя высылает почтой? платный?
надсилала НП за 50 грн, з осени, якщо не помиляюся, 200 грн (кредитка).
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 801
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:34
В мене зі вчора проблеми з платежами по IBAN. Платіж ніби йде, через пару хвилин - повідомлення, що завернули. В додатку операція виглядає, ніби вона пройшла (сьогодні виявилося, що якщо клацнути по ній и вийти, починає зображуватися з хрестиком, типа неуспішна).
Підтримка белькоче про якісь "ліміти", хоча в мене з ними до сих пір було все в порядку, і власними, і НБУ - тут я також перевірив.
В кого-сь подібне було?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 801
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 00:07
ignorabimus врахували що ліміти ТАСС + Ізі то спільний ліміт на перекази ?
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7366
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 1342 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 31 жов, 2025 08:01
Хто скаже, для здійснення безкоштовних р2р ізя витрати попереднього місяця раху лише за основним рахунком, лише у гривні чи за усіма картковими рахунками, у тому числі валютними у еквіваленті? Тарифи читав, але враховуючи, що вони перманентно складені рукодупо, то цікавить досвід практиків, особливо в частині валютних витрат.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8958
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:55
novichok написав: ВIВ написав: klug написав:
То ж де Ви знайшли цю перлину?
В приложении Альянса раздел "Депозиты", ставим галочку дострокове зняття, получаем ставку 8%.
Там строки повернення при розірванні на розсуд банка
Можуть повернути кошти в день ініціювання, а можуть протягом двох (здається навіть робочих) днів, після.
Така собі рулетка.
з початку запуску продукту ця умова ні разу не застосувалась. вона передбачена на форс-мажорну ситуацію
-
24589
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:16
Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2933
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:36
emeta написав:
Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать
Ні
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3800
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:48
wolt450 написав: emeta написав:
Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать
Ні
хм, пока получается
СЭПы по 9999,99 уходят без комис. Сумарно уже больше 50К
Может конечно они комис задним числом прикрутят
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2933
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:52
emeta написав: wolt450 написав: emeta написав:
Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать
Ні
хм, пока получается
СЭПы по 9999,99 уходят без комис. Сумарно уже больше 50К
Может конечно они комис задним числом прикрутят
Не прикрутили по итогам месяца?
С изей, конечно, всего ожидать можно, могут и по итогам года.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1787
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 01:30
Кащей написав: emeta написав: wolt450 написав:
Ні
хм, пока получается
СЭПы по 9999,99 уходят без комис. Сумарно уже больше 50К
Может конечно они комис задним числом прикрутят
Не прикрутили по итогам месяца?
С изей, конечно, всего ожидать можно, могут и по итогам года.
Пока нет, в истории вижу каждый СЭП без комис
Больше 90К в ноябре СЭПнул, правда только на свои счета в других банках
В тарифах черт ногу сломит..
Полагал, что больше 20К платно
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2933
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|