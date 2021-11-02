RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:54

  Гоша написав:
  cohan написав:или в схематоз через Антистресс на другую карту

Это как?

Онлайн депо з Скарбнички.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38000
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:12

Кто-нибудь открывал тут кредитку? Она как обычная кредитка с льготным периодом до 62 дней или есть какие-то подводные камни?
vovareuckij
 
Повідомлень: 265
З нами з: 19.06.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:41

  vovareuckij написав:Кто-нибудь открывал тут кредитку? Она как обычная кредитка с льготным периодом до 62 дней или есть какие-то подводные камни?

Я открыл. Карта норм, до 62 дней, но есть нюансы
Sergion
 
Повідомлень: 566
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:27

  Sergion написав:
  vovareuckij написав:Кто-нибудь открывал тут кредитку? Она как обычная кредитка с льготным периодом до 62 дней или есть какие-то подводные камни?

Я открыл. Карта норм, до 62 дней, но есть нюансы


а какой с нее смысл без кешбека? разве что лимит побольше чем в Кредо
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:18

А какие нюансы? У Кредо хорошая кредитка, но не дают (( Сказали из-за того что в других банках уже есть кредитки. Не буду же я во всех банках закрывать, чтобы получить в Кредо) Если знаете лайфхак, как получить кредитку в Кредо с самым минимальным лимитом без закрытия кредиток в других банках, то буду благодарен за помощь
vovareuckij
 
Повідомлень: 265
З нами з: 19.06.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:05

Re: Банк Альянс

vovareuckij написав: У Кредо хорошая кредитка,
А что там вкусного?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3666
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:12

2XL лучшие условия начисления золотых балов в Мастеркард Бильше
vovareuckij
 
Повідомлень: 265
З нами з: 19.06.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:13

Сказали в банке, что кредитки физ лицам не выдают, разве что под залог депозита.
vovareuckij
 
Повідомлень: 265
З нами з: 19.06.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 133134135136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10001, 10002, 10003
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100027 12975618
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 12:33
la9
А-Банк 1 ... 1942, 1943, 1944
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19436 3090471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 12:27
Игорь Алексеевич
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4998, 4999, 5000
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49997 6884222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 11:31
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.