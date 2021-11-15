Вчера вечером всё работало.
У них много (если не всё) на Amazon Web Services (AWS), наверно маршрут поменялся, вот и не грузит. 99,9% что это проблема технического характера
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:07
Вчера вечером всё работало.
У них много (если не всё) на Amazon Web Services (AWS), наверно маршрут поменялся, вот и не грузит. 99,9% что это проблема технического характера
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:24
Re: Банк Альянс
Не работает ничего... А вот видел такую статью за 13 ноября: "Ваша IT-инфраструктура похожа на лоскутное одеяло? Читайте, как это исправил банк "Альянс""
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:45
Re: Банк Альянс
На сервері сталася помилка.
(((
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:46
"Исправили" на отличненько
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:20
Re: Банк Альянс
Приветствую всех Ни у кого нет новостей, как там дела у банка? Из того, что вижу/знаю сам на момент: сайт так и лежит, городской телефон отделения (Харьков) не работает. На горячую линию прозвонился на карточное направление, МЧ проникновенно убеждал, что всё хорошо и проблема чисто техническая -- то ли кабель перебили, то ли ещё что
Додано: Пон 15 лис, 2021 19:51
Re: Банк Альянс
Андроид-приложение заработало
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