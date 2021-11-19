Через депо -- эт опять же тот же Антистрес, т.е. +10дн, и депокарта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:35
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:51
Re: Банк Альянс
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:41
Re: Банк Альянс
підняли ставочки трішки
і поміняли тенденції. тепер більший термін - вищі ставки
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:23
подняли ставки...
Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).
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