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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:51
Amethyst написав:
ППС. А ИБ седня глююючит непадетски, мне минуса нарисовали похоже по всем приходам с начала месяца
Похоже восстановили АБС. Остатки стали правильно отображаться
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:41
підняли ставочки трішки
і поміняли тенденції. тепер більший термін - вищі ставки
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wolt450
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:23
Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).
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demichh
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Додано: Суб 20 лис, 2021 09:31
wolt450 написав:
підняли ставочки трішки
і поміняли тенденції. тепер більший термін - вищі ставки
логічно, беруть приклад із ОВДП
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greenozon
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:55
demichh написав:
Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).
про лидера
к банкомату не наездишся
в итоге минус 0,5% за выход % + поездка в кассу за телом
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хуторянка
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