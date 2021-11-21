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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:А снимать налом в кассе?

Через депо...а можна і в касі.

Через депо -- эт опять же тот же Антистрес, т.е. +10дн, и депокарта :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:51

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:ППС. А ИБ седня глююючит непадетски, мне минуса нарисовали похоже по всем приходам с начала месяца

Похоже восстановили АБС. Остатки стали правильно отображаться
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:41

Re: Банк Альянс

підняли ставочки трішки
і поміняли тенденції. тепер більший термін - вищі ставки
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:23

подняли ставки...

Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:31

  wolt450 написав:підняли ставочки трішки
і поміняли тенденції. тепер більший термін - вищі ставки



логічно, беруть приклад із ОВДП :roll:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:55

  demichh написав:Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).

про лидера
к банкомату не наездишся :mrgreen:
в итоге минус 0,5% за выход % + поездка в кассу за телом :D
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:47

  хуторянка написав:
  demichh написав:Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).

про лидера
к банкомату не наездишся :mrgreen:
в итоге минус 0,5% за выход % + поездка в кассу за телом :D


все приличные мелкодепозитные (Сич, CIB, УкрКап, кроме Клирингового Дома разе что) сделали p2p выход фри или 5 грн, а Укрбуд как?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:35

  demichh написав:Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).

А не 12,25%?
https://ubib.com.ua/images/res/2016.pdf
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:06

Re: Банк Альянс

  хуторянка написав:в итоге минус 0,5% за выход % + поездка в кассу за телом

Тарифи УБІБа на депокарту
П2П на двір - 0,5% мін 5 грн.
В чужих банкоматах - 3 грн за транзакцію в Неньці Україні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:47

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).

А не 12,25%?
https://ubib.com.ua/images/res/2016.pdf

Я про ежемес. выплаты.
demichh
 
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