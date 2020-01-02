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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:52

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).

А не 12,25%?
https://ubib.com.ua/images/res/2016.pdf

По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:20

Re: Банк Альянс

  deneg net написав:По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях

Від 100000 НА 18 МІС., 12,25% виплата щомісяця або в кінці, без поповнення.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:53

Re: Банк Альянс

Кто пользуется услугой Taxfree Альянса, есть нюансики? Или все стандартно?
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:17

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях

Від 100000 НА 18 МІС., 12,25% виплата щомісяця або в кінці, без поповнення.

хотілось би
та на жаль таких прОцентів поки що не має(підтримка мене підтримує :D )
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:56

Re: Банк Альянс

  хуторянка написав:хотілось би
та на жаль таких прОцентів поки що не має(підтримка мене підтримує )

Сосіс банка в клюбі біля 11%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:55

хуторянка спросите еще в вайбере: УКРБУДІНВЕСТБАНК :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:14

  demichh написав:хуторянка спросите еще в вайбере: УКРБУДІНВЕСТБАНК :)

там р2р платный а я на хуторе :D
пс- в КИБе на 0,25меньше зато бесплатно в чужих банкоматах
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 12:57

  хуторянка написав:
  demichh написав:хуторянка спросите еще в вайбере: УКРБУДІНВЕСТБАНК :)

там р2р платный а я на хуторе :D
пс- в КИБе на 0,25меньше зато бесплатно в чужих банкоматах


от %% с 200к это 41 грн/мес, неужто нет лояльного СЭПа ?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:19

  хуторянка написав:
  demichh написав:хуторянка спросите еще в вайбере: УКРБУДІНВЕСТБАНК :)

там р2р платный а я на хуторе :D
пс- в КИБе на 0,25меньше зато бесплатно в чужих банкоматах

Платно п2п: 0.5% минимум 5 грн., в предидущем посте грят - выгодно.
demichh
 
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