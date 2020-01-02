|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:52
По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 лис, 2021 21:20
deneg net написав:
По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях
Від 100000 НА 18 МІС., 12,25% виплата щомісяця або в кінці, без поповнення.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38169
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1913 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:53
Кто пользуется услугой Taxfree Альянса, есть нюансики? Или все стандартно?
-
Leviafan
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 17.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:17
Квесторе_поверніться написав: deneg net написав:
По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях
Від 100000 НА 18 МІС., 12,25% виплата щомісяця або в кінці, без поповнення.
хотілось би
та на жаль таких прОцентів поки що не має(підтримка мене підтримує
)
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2791
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:56
хуторянка написав:
хотілось би
та на жаль таких прОцентів поки що не має(підтримка мене підтримує )
Сосіс банка в клюбі біля 11%.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38169
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1913 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:55
хуторянка
спросите еще в вайбере: УКРБУДІНВЕСТБАНК
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2676
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 гру, 2021 12:57
хуторянка написав: demichh написав:хуторянка
спросите еще в вайбере: УКРБУДІНВЕСТБАНК
там р2р платный а я на хуторе
пс- в КИБе на 0,25меньше зато бесплатно в чужих банкоматах
от %% с 200к это 41 грн/мес, неужто нет лояльного СЭПа ?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3085
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:19
хуторянка написав: demichh написав:хуторянка
спросите еще в вайбере: УКРБУДІНВЕСТБАНК
там р2р платный а я на хуторе
пс- в КИБе на 0,25меньше зато бесплатно в чужих банкоматах
Платно п2п: 0.5% минимум 5 грн., в предидущем посте грят - выгодно.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2676
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|101270
|13341220
|
|
|2592
|57518
|
Нед 05 гру, 2021 21:36
Hotab
|
|8413
|2071557
|
|