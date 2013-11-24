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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:07

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:нові пакращення вже сьогодні (с)

егеж, прибігла смс. Ну мене я так пойняв не стосуєця, отримую % і тягну їх фарсом на коко :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:18

  greenozon написав:Зустрічайте!
нові пакращення вже сьогодні (с)

https://bankalliance.ua/articles/2

Где это "Детально ознайомитися з новою редакцією тарифів можна у відповідних розділах Вашого тарифного пакету на сайті Банку"? Нашел тарифы только от 27.03.2019 и от 01.10.2021.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58

Re: Банк Альянс

Выше спрашивала по TaxFree. Может кому будет тоже интересно. Приложение, на которое Альянс ссылается не работает. На странице регистрации вводишь данные, появляются Условия использования, прокручиваешь страницу вниз "соглашаешься" и тебя перебрасывает обратно на регистрацию. Все. Дальше страницы регистрации ничего не происходит. В поддержке Альянса сказали, что это сторонний сервис и все вопросы к ним🤐
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:42

  Leviafan написав:Выше спрашивала по TaxFree. Может кому будет тоже интересно. Приложение, на которое Альянс ссылается не работает. На странице регистрации вводишь данные, появляются Условия использования, прокручиваешь страницу вниз "соглашаешься" и тебя перебрасывает обратно на регистрацию. Все. Дальше страницы регистрации ничего не происходит. В поддержке Альянса сказали, что это сторонний сервис и все вопросы к ним🤐


спросите в правексе, там постоянно , как бываю в отделении, кто-то обналичивает оформляется
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:41

cohan
Спасибо за подсказку. Только как же я возврат на карту Альянса получу? Или у них тоже это приложение, не совсем поняла.
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:57

  Leviafan написав:cohan
Спасибо за подсказку. Только как же я возврат на карту Альянса получу? Или у них тоже это приложение, не совсем поняла.


без понятия, думаю, можно хоть на Привата
на карту все могут
не все могут обналить VAT
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:56

cohan
Буду узнавать. Спасибо еще раз)
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:41

Где всех банковских консультантов учат отвечать то, о чем не спрашивали? У Альянса такие же. По крайней мере, на Фейсбуке. Три раза переформулировал вопрос, узнал в ответ о всем подряд, но только не о том, что спрашивал :(
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:26

  candidat написав:Где всех банковских консультантов учат отвечать то, о чем не спрашивали? У Альянса такие же. По крайней мере, на Фейсбуке. Три раза переформулировал вопрос, узнал в ответ о всем подряд, но только не о том, что спрашивал :(


это не отбросы, а кадры (с)

а что хотите - вся молодежь в польше, день учится, день на фабрике
cohan
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